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Молодая семья из Фрязино купила 3-комнатную квартиру в рамках субсидии

Семья Новиковых из городского округа Фрязино переехала жить в собственную трехкомнатную квартиру благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

У Виталия и Валерии дружная семья — молодые родители все делают сообща. В будни супруги работают вместе, в выходные и праздники проводят время с детьми.

«У нас двое детей. Маленькому Жене еще 1,5 года. Старшей Веронике 5 лет. Она увлекается танцами, занимается в студии», — рассказывает Виталий.

Раньше Новиковы снимали жилье. О мерах поддержки молодых семей в Подмосковье Валерия узнала из интернета. Понимая, что их семья соответствует всем критериям, супруги решили попробовать.

«Мы начали собирать документы, справки. На это потребовалось время, но мы упертые! Теперь у нас своя „трешка“. Взяли на вторичном рынке с ремонтом. Нравится абсолютно все! А детям больше всего нравится бегать по всем комнатам, благо площадь позволяет», — рассказывают супруги.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

— возраст до 35 лет;

— нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);

— проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

— иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.