Молодая семья из Электростали приобрела квартиру по жилищной программе

Семья Данильянц из городского округа Электросталь переехала из съемной квартиры в собственную благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У Арсена и Алены двое детей — Альберт 8 лет и Лилия 6 лет. Всей семьей они обожают путешествовать на машине.

«В прошлом году мы ездили в Волгоград. Показывали детям памятник „Родина-мать зовет!“ и Мамаев курган. Стараемся приобщать детей к нашей истории и традициям. В этом году были в Туле, Коломне и во Владимире. Ребят, конечно, впечатлило производство самоваров. Мастер-класс „Тульский пряник“ обсуждали всю дорогу», — говорит Алена.

Данильянц снимали жилье. По словам Алены, о региональной мере поддержки молодых семей она знала давно. Удостоверившись, что они соответствуют всем критериям, супруги решили принять участие в подпрограмме.

«Нам попался очень хороший вариант. „Двушку“ продавали сразу с мебелью и техникой. Есть даже кондиционер. Мы уже заехали. Этаж второй, это тоже очень удобно. Вдобавок, дом находится рядом с музыкальной школой, куда ходит сын», — рассказывает Алена.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.