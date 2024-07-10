Молодая семья из Дубны приобрела жилье по жилищной программе

Мама с дочкой из городского округа Дубна переедут в собственную «двушку». Приобрести собственное жилье им помогла подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В ближайших планах у Любови Дозоровой и ее 10-летней дочери Ксении подготовиться к выездным соревнованиям по чирлидингу. Мама делится, как воспитать в ребенке чемпионский характер.

«Ксюша занимается уже 5 лет. Их команда «Электра» часто выступает. Сейчас мы едем в Самару. Что могу сказать, в воспитании нужна и похвала, и строгость. Хочешь чего-то добиться — стремись. Если надо, ущемляй себя в плане гуляний, учись», — говорит она.

Дозоровы жили в одной квартире с родственниками. От знакомой Любовь узнала, как улучшить жилищные условия с помощью региональной подпрограммы.

«Мы приобрели «двушку» почти в центре города. Очень хорошее место — рядом школа, мне близко идти до работы. Сейчас надо поменять полы, купить мебель и будем переезжать», — говорит она.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Напомним, что участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.