Молодая семья из Чехова приобрела квартиру по жилищной программе

У Глеба и Ирины трое маленьких детей. По словам папы, его главное увлечение — автомобили, соответственно работу он выбрал водителем. Мама сейчас все время проводит с малышами.

«Старшей Алисе 3,5 года. В том году у нее появилось сразу два братика Владимир и Роман. У супруги сейчас ни минуты свободной. При этом мы начали водить Алису на гимнастику, но пока она больше заинтересована мультиками. Ее любимые — «Три кота», «Фиксики», «Щенячий патруль», — рассказал Глеб.

Супруги с детьми жили вместе с родителями. В поисках решения жилищного вопроса они нашли в интернете информацию о подпрограмме.

«Взяли «трешку» на вторичном рынке. Переедем сразу, как закончим косметический ремонт. Очень хороший район. В пешей доступности магазины, парки, школа, детсад, спортивные площадки», — сказал Коротков.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.