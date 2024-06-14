сегодня в 13:04

Молодая семья из Чехова приобрела жилье по жилищной программе

Семья Остроуховых из городского округа Чехов купила собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Александр и Ирина воспитывают сынишку. Главное увлечение семьи — спорт. Мама катается на лыжах, папа и 5-летний Артем — футболисты.

«У нас спортивная семья. Стараемся поддерживать общую физическую форму. Помимо футбола я тренируюсь на турниках и брусьях. Артем зимой начал ходить на футбол», — рассказывает Александр.

Остроуховы жили в съемной квартире. Из интернета супруги узнали о региональных мерах поддержки молодых семей.

«Выбрали двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. Нужен небольшой ремонт. Я сейчас его и делаю. Скоро будем переезжать», — говорит Александр.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.