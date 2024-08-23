Молодая семья из Балашихи приобрела жилье по жилищной программе

Семья Пешковых из городского округа Балашиха приобрела жилье в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

У Игоря и Ольги двое детей — Арсений 8 лет и Арина 6 лет. По словам мамы, лето их любимое время года.

«Всей семьей гуляем в парках, ходим на пляжи, выезжаем на шашлыки. Летом все проще. Дети захотели — едут на велосипедах или самокатах. На природе играют в мяч, в бадминтон», — говорит она.

Пешковы жили в съемной квартире. Узнав из родительского чата о региональной мере поддержки молодых семей, супруги решили принять участие.

«Мы выбрали «евродвушку» в новостройке. Дом будет готов в начале следующего года. Квартиры сдаются с ремонтом, так что сразу переедем. Нам подошел район — есть школы, детские сады. А самое главное, рядом живет наша бабушка», — говорит Ольга.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.