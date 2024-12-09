Молодая семья купила квартиру в округе Пушкинский по жилищной программе

Семья Гуменных в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» приобрела собственную квартиру. Новоселье отметили в округе Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

У Павла и Марины подрастают две дочери — Милана 4 года и Виктория 2 года. Как и все дети, девочки любят мультфильмы.

«Милана с Викой просят меня включать советские мультики — «Чебурашку», «Цветик-Семицветик», «Морозко». Я специально не навязываю им свое мнение, это их выбор. Что касается, моих советов — я считаю самокаты достаточно опасным средством передвижения, особенно для малышей. Здесь девочки тоже относятся с пониманием. Они с удовольствием катаются на горках, бегают в парках, играют в песочнице», — рассказывает мама.

Гуменные жили в общежитии. Узнав от знакомых о региональной мере поддержки, супруги решили принять участие. Сейчас у них своя «двушка».

«Жизнь в общежитии и своей квартире, как небо и земля. Там мне постоянно приходилось следить, чтобы девчонки не выскочили в общий коридор, искать их. Здесь у каждого есть свое место, свои вещи. Утром ванная свободна, можно спокойно идти умываться», — говорит Марина.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Напомним, что участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.