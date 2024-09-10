Молодая мама из Химок приобрела квартиру по жилищной программе

Молодая мама Гюнель Аббасова из городского округа Химки купила свою квартиру по программе «Обеспечение жильем молодых семей». Семья отпраздновала новоселье в трехкомнатной квартире, сообщает прею-служба администрации горокруга.

У девушки двое детей: сын Ринат и дочь Рианна. До переезда они жили в съемной квартире. Решить квартирный вопрос помогла администрация муниципалитета.

«Мы приобрели квартиру в новостройке. Высотку сдадут осенью. У нас будет «евротрешка». Мне очень нравится сам район — рядом лес, свежий воздух», — рассказывает жительница Химок Гюнель Аббасова.

В этом году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Чтобы получить льготу необходимо соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства) и иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.