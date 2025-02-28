Мох и вулканический камень: как выглядят дизайнерские квартиры в Москве

Эксперты подготовили подборку квартир в Москве с ремонтом от известных дизайнеров и дизайнерских студий. В рейтинг попали интерьеры с отделкой из дуба, мрамора, натурального мха и вулканического камня, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Недвижимость».

«Однушка» в Новой Москве

Фото - © «Авито Недвижимость»

Открывает подборку 1-комнатная квартира в Новой Москве площадью 68 кв. м. В квартире два этажа, по словам автора объявления, дизайн был выполнен студией Zeworkroom под руководством архитектора Натальи Рыбаковой. Отделка сочетает в себе бетон, дерево и мрамор. В квартире есть гостиная, кухня, два кабинета на первом и втором этажах, два санузла, один из которых объединен с прачечной, и гардеробную.

«Трешка» на улице Народного Ополчения

Фото - © «Авито Недвижимость»

За 49 млн рублей для покупки предлагается 3-комнатная квартира площадью 81 кв. м, расположенная на улице Народного Ополчения. Отмечается, что ремонт объекта от разработки проекта до полной реализации выполнен по авторскому проекту студии дизайна Room Store. В квартире есть три изолированные комнаты, кухня-гостиная, а также две гардеробные. Особенностью интерьера является панорамное остекление, наполняющее квартиру естественным светом.

«Четырешка» в 3-м Автозаводском проезде

Фото - © «Авито Недвижимость» Фото - © «Авито Недвижимость»

Следующие в подборке — 4-комнатные апартаменты, расположенные по адресу 3-й Автозаводский проезд. Как отмечает автор объявления, ремонт выполнен по проекту российского дизайнера Ваагна Микаеляна, чьи работы были представлены на Миланской неделе дизайна и на международной выставке современного искусства Cosmoscow. Общая площадь апартаментов составляет 127 кв. м, а цена — 88,9 млн рублей. В отделке использованы натуральные материалы: дерево, металл, камень и мрамор. Вся встроенная мебель, включая деревянные панели и перегородки, выполнена из дуба. На крыше комплекса расположен парк с детской и спортивной площадками, а также площадка для медитаций и занятий йогой.

«Трешка» в Стромынском переулке

Фото - © «Авито Недвижимость» Фото - © «Авито Недвижимость»

В Стромынском переулке за 68 млн рублей продается 3-комнатная квартира в клубном доме. Согласно информации в объявлении, интерьер объекта выполнен по проекту дизайнера Александры Федоровой. Общая площадь квартиры составляет 90 кв. м, планировка включает в себя кухню-гостиную, мастер-спальню с ванной комнатой и гардеробной, кабинет, гостевой санузел и бытовую комнату с зоной хранения и постирочной. В отделке использованы премиальные материалы от натурального мха до вулканического камня.

«Трешка» в Костянском переулке

Фото - © «Авито Недвижимость»

Замыкает подборку 3-комнатная квартира в Костянском переулке за 291 млн рублей с общей площадью 115 кв. м. Она располагается в жилом комплексе с рестораном, фитнес-центром, кинотеатром и дегустационным залом. Согласно объявлению, квартира выполнена по проекту, разработанному дизайнерским бюро Wolterinck из Нидерландов. В отделке использованы экологически чистые и качественные материалы, а функциональная планировка включает просторную кухню-гостиную, две спальни с санузлами, гардеробные и камин. С террасы квартиры открывается вид на центр города.