Модернизация водопроводов улучшит качество жизни более 25 тыс жителей Можайска

сегодня в 13:25

В Можайском муниципальном округе стартовала реализация масштабного проекта по модернизации сетей холодного водоснабжения в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы». Всего запланировано обновление около 107 км водопроводных коммуникаций, расположенных в 21 населенном пункте округа. Об этом сообщает пресс-служба АО «Мособлтепло».

В 2024 году ремонтные работы будут проведены в населенных пунктах: деревня Горетово, город Можайск, деревня Красный Балтиец, поселок городского типа Уваровка, деревня Новинки, поселок Бородинское Поле, поселок Колычево, поселок МИЗ, учхоз Александрово, центральная усадьба Синичино, село Поречье.

Уже сегодня активно ведется замена трубопроводов в шести населенных пунктах. Общая длина обновляемых сетей составит примерно 29 тыс. м. Для замены используются современные материалы, соответствующие санитарным требованиям и гарантирующие надежную эксплуатацию новых коммуникаций.

«Это ключевое событие для нашей компании. Благодаря проекту мы сможем значительно уменьшить количество аварийных ситуаций, повысить качество питьевой воды и стабилизировать ее поставку населению», — подчеркнул генеральный директор АО «Мособлтепло» Андрей Королев.

Завершение работ по реконструкции обеспечит улучшение условий жизни и комфорта местных жителей, подчеркнув внимание руководства региона к вопросам развития инфраструктуры Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.