Многоуровневый паркинг построят в Ленинском округе

В подмосковном ЖК «1-й Донской» Ленинского округа построят многоуровневый паркинг открытого типа на 500 машино-мест. Помимо парковочных пространств, в здании появятся автомойка и шиномонтаж, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Проектная документация выполнена ГК «Ферро-Строй». Заказчиком выступает ГК «ФСК». Новый паркинг включает шесть наземных этажей и один подземный. Площадь объекта составляет 13 382 кв. м, высота — 23,8 м, вместительность — 500 автомобилей.

Основное преимущество проекта — высокая эффективность использования площади. Вместимость паркинга значительно увеличена относительно монолитного паркинга аналогичного размера за счет использования металлического каркаса с большепролетными балками из двутавра производства ЕВРАЗ НТМК.

Здание имеет прямоугольную форму. Фасады отделаны сплошными и перфорированными кассетами. При этом они закреплены так, чтобы сохранялось сквозное проветривание парковочных пространств. На подземном уровне здания будут размещены мойка на три машины и пункт шиномонтажа на один пост.

«Обычно мойками, сервисами и пунктами хранения шин оснащают только перехватывающие парковки. Однако возможность надежного обслуживания личного транспорта не менее актуальна в стационарных паркингах жилых комплексов. Размещение здесь моек и пунктов шиномонтажа существенно экономит время клиентов, а бизнес не станет халтурить, ведь предпринимателю в таком месте гарантирован постоянный трафик. Именно поэтому мы предусматриваем подобные опции во многих проектируемых и возводимых паркингах, повышая уровень комфорта для автомобилистов и содействуя развитию малого бизнеса», — говорит управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» и EVRAZ STEEL Григорий Ваулин.

ЖК «1-й Донской» — комплекс комфорт-класса в Ленинском округе с 9 домами (6-24 этажа), включающий 6567 квартир. В проекте предусмотрены два детских сада, школа, станция скорой помощи, зеленые зоны для отдыха и спорта.

Застройщики: компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и др. построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.