Многоуровневый паркинг на 355 машино-мест построят в ЖК «Радость» Солнечногорска

Подмосковные жилые комплексы возводят с учетом комфорта жителей — благоустроенные территории и дворы без машин стали новым стандартом. В ЖК «Радость» городского округа Солнечногорск реализуют проект многоуровневого паркинга на 355 машино-мест. Уже выдано разрешение на строительство паркинга, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь многоуровневого надземного паркинга с постом мойки АТС на 355 машино-мест составит более 13,5 тыс. кв. метров. Он будет расположен за домами — вне двора. Территория рядом с паркингом будет благоустроена.

Жилой комплекс «Радость» расположен в деревне Радумля Солнечногорска, рядом с ЦКАД, в 28 км от МКАД по Ленинградскому шоссе. В непосредственной близости от комплекса находится железнодорожная станция «Поварово-2».

Современный ЖК клубного типа объединяет стиль загородного жилья и инновации для комфорта и безопасности жителей. В жилом комплексе предусмотрена развитая социальная инфраструктура: детский сад на 200 мест, поликлиника, школа, стадион и кадетский пансион.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.