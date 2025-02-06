Многоуровневый наземный паркинг на 600 мест построят в подмосковном ЖК

В ЖК «Императорские Мытищи» построят второй корпус многоуровневого наземного паркинга на 600 машино-мест. Разрешение на строительство выдано министерством жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь 6-этажного здания — более 17 тыс. кв. метров. Это будет второй из трех корпусов многоярусного паркинга. Ранее девелоперу было выдано разрешение на строительство первого корпуса на 573 машино-места. Объект оснастят системой видеонаблюдения, предусмотрен пост охраны. Общее количество машино-мест в трех корпусах составит 1 825. Паркингом смогут пользоваться как жители комплекса, так и соседних микрорайонов.

Сейчас жителям доступна плоскостная парковка на 505 машино-мест, в рамках которой застройщик обустроил проезды и тротуары общей площадью 1 445 кв. метров.

ЖК «Императорские Мытищи» — современный жилой комплекс комфорт-класса, который возводится в 7 км от МКАД. Уже введены в эксплуатацию 16 домов на 7 141 квартиру. Открыты школа для 1 100 детей и детский сад на 320 мест. Общая площадь строительства — около 500 тыс. кв. метров. В нескольких минутах от комплекса расположены благоустроенные Пироговское водохранилище и лесопарк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.