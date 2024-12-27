Многосекционный корпус с МФЦ построят в ЖК «1-й Южный» Ленинского округа

Многосекционный корпус со встроенным МФЦ построят в ЖК «1-й Южный». Разрешение на строительство ГК ФСК выдано министерством жилищной политики Подмосковья. Девелопер возведет объект под брендом «1-й ДСК» в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Здание общей площадью 55,9 тыс. кв. метров имеет разную этажность от 19 до 24 этажей. В нем запроектировано 1 084 квартиры, большая часть из них — двухкомнатные и трехкомнатные с функциональными планировочными решениями и застекленными лоджиями. Для будущих жителей в здании предусмотрено более 150 кладовых. Они расположены на подземном уровне корпуса.

Первые этажи дома отведены под коммерческую инфраструктуру разной направленности, в том числе МФЦ общей площадью 436,5 кв. метров. Все подъезды в доме — сквозные. Во входной группе предусмотрена зона под размещение ресепшн, санузел для жителей, лапомойки. Внутренний двор корпуса благоустроят. Территория будет огорожена, без машин. Детские площадки планируется оборудовать камерами видеонаблюдения.

ЖК «1-й Южный» расположен в 1 км от МКАД. В состав комплекса входят 14 домов переменной этажности, две общеобразовательные школы, три детских сада, поликлиника и наземные паркинги. В настоящий момент идет строительство пяти корпусов.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.