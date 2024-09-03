Многоквартирный дом ввели в эксплуатацию в ЖК «Новое Замитино» Красногорска

В жилом комплексе «Новое Замитино», строящемся на участке площадью 12,5 га в деревне Сабурово городского округа Красногорск, введен в эксплуатацию 6-этажный монолитно-кирпичный дом. Уже выдано разрешение, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для будущих жителей предложен широкий выбор одно-, двух- и трехкомнатных квартир с продуманными планировочными решениями. В каждой из них есть отдельные кухни, балконы или лоджии с летним остеклением в пол, прихожие с возможностью установки встроенного гардеробного шкафа. Входные группы в корпусе расположены над уровнем земли и оснащены ступенями с перилами, пандусами и механическими подъемниками.

В состав проекта ЖК «Новое Замитино» входят собственные инфраструктурные объекты — детский сад, игровые комплексы, физкультурные зоны, наземные парковки, минимаркет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.