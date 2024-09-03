Многоквартирный дом в ЖК «Гармония Парк» поставили на кадастр в Подмосковье

Многоквартирный жилой дом в подмосковном ЖК «Гармония Парк» поставили на кадастровый учет. Это стало возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Россреестра по Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия.

Объект расположен по адресу: Московская область, городской округ Лыткарино, город Лыткарино, микрорайон 6, дом 15Д. Ему присвоен кадастровый номер 50:53:0020101:4775.

Новоселам предложен широкий выбор планировочных решений — от студий до двухкомнатных квартир евроформата. Дома отличаются необычной архитектурной концепцией — сочетание расположения окон на верхних и нижних этажах. Входные группы спроектированы по принципу безбарьерной среды — на уровне земли. Для детей и взрослых будут обустроены площадки для игр и отдыха.

ЖК «Гармония Парк» — строящийся комплекс комфорт-класса в городе Лыткарино, в 15 минутах езды от МКАД. Проект состоит из 6-ти семнадцатиэтажных корпусов с кладовыми помещениями и подземным паркингом. На первых этажах корпусов предусмотрены магазины, кафе, а также все необходимые бытовые и сервисные службы. Завершается строительство нового учебного корпуса на 270 мест, который войдет в состав действующей гимназии № 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.