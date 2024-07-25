сегодня в 12:08

Многоквартирный дом в составе ЖК «Отрада» Красногорска поставили на кадастр

В ЖК «Отрада» городского округа Красногорск на кадастровый учет поставили многоквартирный жилой дом. Участники долевого строительства смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Дому присвоили кадастровый номер — 50:11:0020301:2944, находится он по адресу: Московская область, г. Красногорск, поселок Отрадное, улица Пятницкая, дом № 10.

Многоквартирный жилой 10-секционный корпус переменной этажности (7-9-12 этажей) включает в себя 582 квартиры и подземную автостоянку. Третий корпус имеет замкнутый контур, что образует уютную, приватную, безопасную дворовую территорию без машин с современным благоустройством и выходами к скверу и в сторону парковой территории с прудами.

Жилой квартал располагается близ деревни Марьино городского округа Красногорск в окружении 300 га леса в 5 минутах от метро «Митино».

На территории жилого комплекса построены детские сады, школа, развивающие детские центры, множество кафе и магазинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.