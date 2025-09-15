сегодня в 13:08

Многоквартирный дом в подмосковном квартале «Новые Котельники» поставлен на кадастр

В квартале «Новые Котельники» многоквартирный дом поставлен на кадастровый учет. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Адрес: Московская обл., г. о. Котельники, мкр. Новые Котельники, д. 17

Кадастровый номер: 50:22:0050203:20005

Корпус рассчитан на 480 квартир. Класс энергетической эффективности — А. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения под ритейл. Территория благоустроена, обустроена яркая детская площадка и наземная парковка.

Квартал «Новые Котельники» расположен в окружении Томилинского лесопарка. В состав квартала войдут объекты социальной инфраструктуры: четыре детских сада на 630 воспитанников, школа на 1500 учеников, административный комплекс, медицинский центр, подземные и наземные паркинги. На дворовых территориях квартала обустроят зоны для отдыха, детские игровые городки, площадки с тренажерами.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.