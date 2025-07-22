Многоквартирный дом в Королеве обновили по программе капремонта

Жильцы дома № 41 по улице Пионерской в Королеве признаются, что их пятиэтажку, построенную в 1959 году, сегодня не узнать. «Новую жизнь» дом получил благодаря региональной программе по капитальному ремонту с применением современных технологий и материалов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Теперь фасад здания стал аккуратным и чистым — здесь зачистили старые швы, провели необходимую обработку и монтаж специальных панелей. Обновили и другие важные элементы: входные группы, опалубку, откосы и водостоки.

Внешний вид, конечно, не единственный плюс проводимых работ, которые должны завершиться к концу лета. Главное — после ремонта дом получил современный вентилируемый фасад с бескаркасной системой утепления из специально разработанных многослойных панелей. Они значительно снижают потери тепла зимой и защищают здание от перегрева летом, что уменьшает затраты на отопление и кондиционирование.

Кроме того, такой фасад дополнительно защитит жителей от уличного шума и увеличит срок эксплуатации внешних стен дома. Процесс обновления проходит поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей и не нарушать порядок на дворовой территории.

Кроме того, в рамках капремонта заменят и важную часть «внутрянки» здания — устаревшие системы электроснабжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.

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