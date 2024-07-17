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Многоквартирные дома ввели в эксплуатацию в ЖК «Солнечная долина» в Щелкове

В ЖК «Солнечная долина» городского округа Щелково введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома. Новоселье здесь отпразднуют 817 семей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

17-этажные монолитно-кирпичные дома общей площадью более 42,1 тыс. кв. метров включают в себя 817 квартир свободной планировки от студий до трехкомнатных квартир с остекленными лоджиями.

На первых этаж новостройки расположены коммерческие помещения — почта, аптеки, салоны красоты и центры бытовых услуг. Дома с удобной инженерией — есть собственная крышная котельная, независимое отопление, нет перерывов на техническое обслуживание системы водоснабжения.

Во дворе домов обустроена детская площадка с песочницей, каруселью и игровыми зонами. Также здесь будет оборудована спортивная площадка с тремя теннисными столами и уличными тренажерами. Проект комплекса включает: остекление подъездов и холлов, систему видеонаблюдения на детской площадке с возможностью дистанционного контроля с помощью программы «Безопасный регион».

ЖК «Солнечная долина» возводится в подмосковном городе Щелково. Особенностью жилого комплекса является его непосредственная близость к знаменитому Щелковскому лесничеству, а также к карьеру с обустроенными пляжами. Для удобства жителей на прилегающей территории обустроено парковочное пространство, проведено комплексное благоустройство и озеленение.

Планируется установка аттракционов, создание скейт-площадки и экозоны. В непосредственной близости от ЖК расположен детский сад № 54, неподалеку находятся крупные торговые центры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.