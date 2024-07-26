Многоквартирные дома в подмосковном ЖК «Олимп» поставили на кадастр

Участники долевого строительства в ЖК «Олимп» Сергиево-Посадского городского округа смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Дома поставили на кадастровый учет, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Объект расположен по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский округ, г. п. Хотьково, ул. Михеенко, д. 25 корп. 7. Ему присвоен кадастровый номер: 50:05:0050104:1623.

Здание находится по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский округ, г. п. Хотьково, ул. Михеенко, д. 25 корп. 6. Ему присвоен кадастровый номер: 50:05:0050104:1763.

Девятиэтажные монолитно-кирпичные дома общей площадью более 11,9 тыс. кв. метров включают в себя 272 квартиры свободной планировки от студий до трехкомнатных. Первые этажи корпусов занимают различного рода коммерческие помещения. Для владельцев автомобильного транспорта работает двухъярусная автомобильная парковка крытого типа — на 600 машино-мест. Отдельным зданием возведен детский спортивный комплекс с собственным бассейном.

ЖК «Олимп» — это жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в центре города Хотьково. В шаговой доступности от ЖК находятся детский сад, школа, фермерский рынок, торговый центр, кинотеатр, многофункциональный спортивный комплекс «Олимп», который является центром общественной жизни города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.