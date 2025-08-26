сегодня в 18:46

Многофункциональный спортивный центр будет построен в Чехове

Многофункциональный спортивный центр будет построен в подмосковном Чехове. Подрядчику ООО «Воздвижение» предстоит выполнить полный цикл работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств Федерального бюджета и бюджета Московской области.

Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: многофункциональный спортивный центр по адресу: Московская область, м. о. Чехов, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 11 к. 2.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2028 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.