Многофункциональный комплекс построили для студентов МГТУ им Баумана в Москве

Два здания «Стрела» и «Спектр» многофункционального комплекса возвели на Госпитальной набережной в столице для студентов МГТУ им. Баумана, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В них сделаны 620 жилых блоков, коворкинг, а также есть залы самоподготовки и групповых занятий, зоны неформального общения.

«В корпусе „Спектр“ обустроены столовая и центр информации, а в „Стреле“ — центр здоровья», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Также рядом располагается площадка с амфитеатром и сценой, созданы пространства для отдыха, пешеходный бульвар, сад с качелями и сквер.

В 2024 году планируется закончить строительство «Квантум парка» и пяти корпусов Центрального кластера. Они являются важной части будущего технологического кампуса. Работы на стройплощадке ведутся полным ходом. Специалисты начали монтаж купольной конструкции.