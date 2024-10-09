Многодетные семьи Ленинского округа получили 80 земельных участков в этом году

В Ленинском округе с начала года 80 участков было предоставлено многодетным семьям в рамках закона о получении бесплатного жилья, из них 51 — в Раменском городском округе, 28 — в Ступине и 1 — в Кашире, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Одной из мер поддержки государства для многодетных семей является предоставление земельного участка. Это важное решение, направленное на улучшение качества жизни семей, которые стремятся обеспечить комфортное будущее и развитие для своих детей», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

За период действия закона в Московской области с 2011 года администрацией Ленинского округа было предоставлено 572 земельных участка многодетным семьям. На сегодняшний момент на учете состоит 498 многодетных семей из нашего округа, имеющие право на получение в собственность бесплатного земельного участка. Также взамен земли 16 семей из Ленинского округа получили выплаты в размере 400 тыс. рублей.

Ранее в министерстве социального развития Московской области сообщалось, что участок могут получить также семьи, где есть совершеннолетние дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме.

Земельные участки площадью от 10 до 15 соток многодетные семьи могут использовать для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или ведения садоводства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.