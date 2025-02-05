Многодетные семьи из Лыткарина получили земельные участки

В городском округе Лыткарино состоялось распределение земельных участков многодетным семья, состоящим на учете в Лыткарине целях бесплатного предоставления в долевую собственность земельных участков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот раз предлагались 33 земельных участках: 29 расположены в Раменском районе и 4 — в Егорьевском.

«В моей семье четверо детей. Мы долгое время ждали предоставления земельных участков. Наконец-то мы получили долгожданный участок. Я очень рада, что мы сможем построить дом и жить в нем со своей большой семьей. Мы хотим, чтобы у каждого ребенка была своя комната. Участки предоставлялись в Раменском и Егорьевске. Мы выбрали Егорьевск, так как он расположен ближе к нам», — поделилась жительница города Анастасия Табэрэ.

К участию в распределении земельных участков многодетные семьи приглашаются в порядке очередности постановки их на учет. Взамен земельного участка многодетные семьи могут получить выплату в размере 400 тысяч рублей. Выплата осуществляется Министерством социального развития Московской области семьям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.