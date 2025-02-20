Многодетной семье из Подмосковья вручили ключи от нового жилья

В Чехове состоялось торжественное мероприятие, на котором глава округа Михаил Собакин вручил ключи от новой квартиры многодетной семье Саньковых, сообщает пресс-служба администрации округа.

Семья Саньковых воспитывает троих детей, старший из которых — Павел — инвалид с детства первой группы. Именно по улучшению жилищных условий для семьи с ребенком-инвалидом была предоставлена новая квартира.

Помимо ключей от новой квартиры, семье также вручили кухонную технику — мультиварку, которая пригодится в хозяйстве.

Татьяна Санькова выразила благодарность за полученный подарок и отметила, что это не только улучшение жилищных условий, но и возможность создать более комфортные условия для всей семьи.

Государственная программа «Жилище» активно реализуется на территории округа при участии губернатора Андрея Воробьева. Она помогает семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, создать более комфортные условия для жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.