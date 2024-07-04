Многодетная семья приобрела квартиру в Подмосковье по жилищной программе

Многодетная семья Рыжовых из Дмитровского городского округа купила «евродвушку» в одной из новостроек Лобни. Решить квартирный вопрос им помогла подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Дмитрий и Анастасия воспитывают четырех сыновей. Старшему из мальчишек 9 лет, младшему исполнился год. Дмитрий отметил, они с женой выросли в многодетных семьях.

«Учим детей помогать друг другу и людям вокруг, не отворачиваться от чужой беды. Приучаем к чистоте, например, вовремя выносить мусор. Рассказываем, как важно беречь природу, потому что это наш дом», — рассказал Дмитрий.

Раньше большая семья ютилась в однокомнатной квартире. Узнав от знакомых о подпрограмме «Молодая семья», супруги решили принять в ней участие.

«Мы купили квартиру на вторичном рынке в новом доме. Современная планировка — две изолированные комнаты и одна совмещенная с кухней. Сразу был готов ремонт. Мы уже заехали. В районе есть отличный парк. Рядом с домом школа, детский сад, удобная транспортная доступность», — сказал Дмитрий.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья. Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.