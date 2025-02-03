Многодетная семья из Шатуры построила дом по губернаторской программе

Многодетная семья Ракиных из Шатуры построила дом по губернаторской программе в деревне Бордуки, сообщили в пресс-службе округа.

Татьяна и Игорь Ракины — многодетные родители. Когда в семье родился третий ребенок, решили воспользоваться программой губернатора Московской области Андрея Воробьева по предоставлению земельных участков многодетным.

В 2023 году нашелся подходящий — в деревне Бордуки. Выбирать проект помогали дети. Они же стали главными инициаторами переезда в деревню на все лето.

Ракины мечтают перебраться в Бордуки насовсем. Для этого нужно газифицировать дом, провести все необходимые коммуникации. Семья надеется, что постепенно эти вопросы будут решены. Помочь пообещала администрация округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.