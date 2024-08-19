Многодетная семья из Электростали купила квартиру по жилищной программе

У Андрея и Светланы подрастает восемь детей. По словам мамы, они с мужем изначально были настроены на большую семью.

«Могу прямо сказать, что в бытовом плане управляться с большим количеством ребятишек вполне возможно. Когда любишь, посвящаешь себя семье, тогда готовка не в тягость, в уборке принимают участие все. Все дети дружные, помогают друг другу. Мы тоже с папой пашем», — рассказывает Светлана.

Долгое время Симоновы вдесятером жили в трехкомнатной квартире. Меры региональной поддержки дали семье возможность приобрести дополнительное жилье.

«Мы приобрели еще одну трехкомнатную квартиру. Туда поедут жить трое старших детей. Им уже пора строить свою жизнь. В новой квартире хорошая планировка, просторная кухня — для нас это важно. Дом находится в районе с удобной транспортной доступностью», — говорит она.

Участники подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» по госпрограмме Московской области «Жилище» — многодетные семьи Подмосковья, в которых 7 и более детей или одновременно родилось 3 и более детей, могут по свидетельству получить 100 процентную субсидию на покупку более комфортного и удобного для всех членов семьи жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.