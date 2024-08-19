Многодетная семья из Электростали купила квартиру по жилищной программе
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Многодетная семья Симоновых из городского округа Электросталь купила квартиру благодаря подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
У Андрея и Светланы подрастает восемь детей. По словам мамы, они с мужем изначально были настроены на большую семью.
«Могу прямо сказать, что в бытовом плане управляться с большим количеством ребятишек вполне возможно. Когда любишь, посвящаешь себя семье, тогда готовка не в тягость, в уборке принимают участие все. Все дети дружные, помогают друг другу. Мы тоже с папой пашем», — рассказывает Светлана.
Долгое время Симоновы вдесятером жили в трехкомнатной квартире. Меры региональной поддержки дали семье возможность приобрести дополнительное жилье.
«Мы приобрели еще одну трехкомнатную квартиру. Туда поедут жить трое старших детей. Им уже пора строить свою жизнь. В новой квартире хорошая планировка, просторная кухня — для нас это важно. Дом находится в районе с удобной транспортной доступностью», — говорит она.
Участники подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» по госпрограмме Московской области «Жилище» — многодетные семьи Подмосковья, в которых 7 и более детей или одновременно родилось 3 и более детей, могут по свидетельству получить 100 процентную субсидию на покупку более комфортного и удобного для всех членов семьи жилья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.
«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.