Минжилполитики Подмосковья проведет онлайн день открытых дверей 25 июня

сегодня в 11:37

Министерство жилищной политики Московской области принимает заявки на онлайн день открытых дверей, который состоится 25 июня в формате видеоконференции и телефонной связи, сообщает пресс-служба министерства.

Все участники получат разъяснения по вопросам выплаты компенсации гражданам пострадавшим от мошеннических действий.

Для участия в дне открытых дверей приглашаются граждане, которые пострадали от действий мошенников («двойные продажи», самострой без разрешения на строительство, ликвидация застройщиков).

Эти граждане не попадают под ФЗ-214, но решить их проблему Подмосковье планирует с применением региональных механизмов в рамках ОЗ-96 путем привлечения внебюджетного финансирования. Люди смогут вернуть потраченные деньги, получив денежные компенсации. Малоимущие граждане получат компенсации по рыночной стоимости жилья.

Заявки принимаются до 14:00 21 июня по номеру телефона: 8 (498) 602-16-00, доб. 47613, 47926.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.