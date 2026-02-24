Минстрой Подмосковья согласовал меры по ускорению проектов

сегодня в 13:14

Рабочая встреча проектного офиса прошла в министерстве строительного комплекса Московской области с участием представителей министерства образования региона и Мособлгосэкспертизы. Стороны обсудили координацию действий при сопровождении проектов и меры по сокращению сроков проектирования, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Участники встречи рассмотрели вопросы межведомственного взаимодействия при реализации строительных проектов. Основное внимание уделили сокращению сроков проектирования и оптимизации рабочих процессов на всех этапах подготовки документации.

Стороны детально разобрали административные и технические барьеры, возникающие на стыке ответственности структур. Также обсудили внедрение единых стандартов и инструментов управления проектами для повышения прозрачности и управляемости процессов.

По итогам совещания определены контрольные точки для достижения целей, актуализирован перечень локальных задач на ближайший период и достигнута договоренность увеличить частоту совместных встреч. В министерстве подчеркнули, что повышение эффективности межведомственного взаимодействия остается приоритетом для своевременной реализации проектов.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.