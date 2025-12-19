Министр стройкомплекса Подмосковья принял участие в новогодней акции «Елка желаний»

Иногда настоящее волшебство начинается с маленького шага. Или с маленькой открытки, висящей на новогодней елке. Акция «Елка желаний» проходит по всей стране. Это потрясающая возможность для всех нас сделать праздник по-настоящему светлым и теплым для тех, кто в этом больше всего нуждается. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

«Елка желаний» реализуется с 2018 года по всей России и каждый год объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела.

«Сегодня я принял участие в замечательной акции «Елка желаний». Ее суть проста: дети, которые особенно нуждаются в поддержке, пишут свои заветные желания. И любой человек — я, вы, каждый из нас — может исполнить эту мечту. Сегодня стану волшебником для ребят из Мытищ», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Принять участие можно найдя «Елку желаний» в своем городе в общественных местах или ее онлайн-версию на сайте елкажеланий.рф.

