Минимущество Подмосковья запустило чат-бот по налогу на недвижимость

Министерство имущественных отношений Московской области запустило бесплатный чат-бот для владельцев коммерческой недвижимости в Подмосковье. Сервис помогает проверить объекты, облагаемые налогом от кадастровой стоимости, и получить справочную информацию, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

На платформе российского мессенджера MAX начал работать чат-бот «Перечень торгово-офисной недвижимости МО». С его помощью можно узнать, включен ли объект в перечень недвижимости, налог по которой рассчитывается от кадастровой стоимости в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса РФ.

Министерство ежегодно утверждает такой перечень. На 2026 налоговый период в него вошли 4650 объектов — торговые комплексы, бизнес-центры, магазины, автосалоны, рестораны и другие крупные нежилые помещения, обслуживающие жителей региона.

«Интерактивный сервис позволяет собственникам бизнес-объектов Московской области в режиме онлайн, круглосуточно и без обращения в министерство получить интересующую информацию в отношении своего имущества», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

С помощью чат-бота можно проверить объект по кадастровому номеру, узнать ставку и сроки уплаты налога, а также порядок включения или исключения из перечня. Сервис также разъясняет вопросы нормативного регулирования, вида фактического использования недвижимости, получения акта обследования и алгоритмы действий в различных ситуациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.