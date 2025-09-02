Минеральные воды и грязи: в Москве построят уникальный спа-комплекс

сегодня в 17:45

На столичной ВДНХ построят спа-комплекс с минеральными водами

В южной части ВДНХ в Москве планируют построить уникальный спа-комплекс: он будет предоставлять услуги с минеральными водами и грязями и работать круглый год, сообщает «Царьград» .

«Уже определено место для строительства семейного термального комплекса: его предполагается разместить в южной части территории, близ Хованского въезда, рядом с многоуровневым паркингом», — сообщили в пресс-службе выставки.

Также клиенты смогут получить услуги с использованием лекарственных растений и эфирных масел. Возведение объекта запланировано на следующие несколько лет, он будет строиться в окружении лесопарковой зоны.

Реализация замысла по созданию комплекса потребует привлечения инвестиционных ресурсов. Для создания курорта используют природные ресурсы со всей России.

Ранее сообщалось о планах по строительству физкультурно-оздоровительного центра в городе Дзержинский в Московской области.