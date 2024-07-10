Минэкологии поддержит в суде требование привести в порядок земли в Мытищах

Представители Минэкологии Подмосковья примут участие в судебном процессе по иску администрации городского округа Мытищи к ООО «Компас», которому принадлежит земельный участок в деревне Пирогово. Предмет спора — нецелевое использование земель. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что земельный участок предназначен для размещения складов и имеет ряд ограничений в использовании.

«В ходе проверок, проведенных администрацией Мытищ и Росреестром, установлено, что компания производит здесь тротуарную плитку, что, по мнению истца, является нецелевым использованием земель. Помимо этого, участок расположен в охранных зонах газопроводов, во втором поясе ограничений зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Москвы, а также в водоохранной зоне реки Клязьмы. Соответственно, производство, связанное с негативным воздействием на окружающую среду, здесь располагаться не должно», — отметил Фирсов.

В исковом заявлении администрация просит суд обязать ответчика привести земли в исходное состояние и не допускать их нецелевого использования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.