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Минэкологии поддержит прокуратуру в деле изъятия из владения земель в Мытищах

Представители Минэкологии Подмосковья принимают участие в работе по истребованию части незаконного сформированного земельного участка в городском округе Мытищи. Ранее в министерство обратились сотрудники межрайонной прокуратуры с просьбой подтвердить факт наложения части участка на водоохранную зону. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что речь идет об участке для ведения личного подсобного хозяйства в деревне Сорокино.

«По просьбе прокуратуры наши сотрудники установили, что часть участка, принадлежащего жителю Москвы, имеет пересечение с прибрежной защитной полосой и водоохранной зоной Клязьминского водохранилища. Помимо этого, данная часть расположена в «жесткой» зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения. Соответственно, участок сформирован с нарушениями природоохранного, земельного и санитарно-эпидемиологического законодательства», — сказал Фирсов.

По итогам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление об изъятии спорной части участка из незаконного владения. Минэкологии поддержит позицию истца в суде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.