Микрокредитным компаниям разрешат выдавать ипотеку

Вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев сообщил, что отдельные микрокредитные компании, полностью принадлежащие субъектам РФ, смогут выдавать ипотечные займы гражданам для целей, не связанных с предпринимательством. Эта мера направлена на развитие регионов, сообщает Общественная Служба Новостей .

Отдельные микрокредитные компании, все акции которых принадлежат субъекту РФ, получили право выдавать ипотечные займы физическим лицам для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. При этом регион может быть учредителем только одной такой микрокредитной организации.

Вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев пояснил, что эта инициатива направлена на создание нового инструмента для рынка недвижимости. По его словам, подобная практика пока не реализована даже в Москве.

«Речь идет о формировании нового инструмента для рынка, но этого инструмента пока нет даже в Москве. Это попытка сформировать специальные инструменты в дальнейшем будущем для разрешения инвестиционных вопросов в отношении развития территорий. Тех территорий, которые не были вовлечены в оборот и где будет конфликт интересов — собственников, домов, которые сносят, людей, которые хотят получить новое жилье и интересов региональной власти, с точки зрения комплексного развития территорий», — рассказал Апрелев.

Эксперт отметил, что формируется новая среда, учитывающая накопленные риски в сфере новостроек. По его словам, это позволит частично переложить риски с федерального уровня на региональные власти.

