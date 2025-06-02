Мифический ущерб: адвокат рассказал о защите от арендодателей

Эксперт-адвокат Игорь Саенко заявил, что тем, кто снимает жилье на сутки или несколько дней, не стоит переживать из-за требований возместить несуществующий ущерб за квартиру: без договора собственник не имеет на это права, сообщает «Секрет фирмы» .

«Если от арендодателя поступает претензия с требованием компенсации, самый простой вариант в этой ситуации — отказать (особенно, если претензия необоснованная), даже если поступает угроза вызова полиции. Арендодателю можно предложить обратиться в суд с иском о возмещении ущерба, так как полицейские данными вопросами не занимаются», — сказал Саенко.

По его словам, без договора арендодатель не может требовать компенсацию даже в случае суда, исключение — по-настоящему весомые доказательства о порче имущества.

Чаще всего собственники не обращаются в суд: это чревато обвинениями в незаконном предпринимательстве и неуплате налогов.