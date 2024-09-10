Международный бизнес-форум недвижимости пройдет 25 сентября в Санкт-Петербурге

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На площадке конгресс-центра отеля «Космос Прибалтийская» в Санкт-Петербурге 25 сентября пройдет 8-й бизнес-форум недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Форум пройдет в формате экспертной площадки по обсуждению наиболее приоритетных и острых аспектов развития строительной отрасли: импортозамещение, меры господдержки, повышение инвестиционной привлекательности субъектов РФ, развитие сельских территорий, землеустройство, экспертиза. Предполагается проработка приоритетного позиционирования регионов с демонстрацией успешных практик на основе кооперации государства и бизнеса.

Сессии деловой программы разделены на 5 блоков: «Клуб девелоперов», «Клуб инвесторов», «Клуб экспертов», «Правовой клуб», «Международный клуб».

На форуме будут рассмотрены текущие цели и задачи администрирования экосистемы правовой и налоговой поддержки бизнеса в условиях высоких ставок кредитования, намечены перспективы для законодательных решений в целях поддержки инвестиционно-строительной и земельно-имущественной сфер, проанализирована текущая практика в процедурах банкротства и судебной экспертизе.

Одним из ключевых референсов деловой программы форума для регионов являются вопросы промышленного строительства и развития сети индустриальных парков.

Департамент экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ участвует в формировании повестки сессий форума по международному сотрудничеству и привлекает участников из стран ЕАЭС, БРИКС, Ближнего Востока, Африки и Турции.

В рамках форума также планируется проведение выставки для демонстрации регионами успешных практик и предложений для инвесторов по созданию региональных индустриальных парков, проектов КРТ, объектов рекреации, опорных пунктов, энергетической инфраструктуры и вручение Национальной премии за заслуги в области сопровождения и содействия развитию строительной сферы.

Участие в деловой программе форума по предварительной регистрации на официальном сайте форума www.мбфн.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.