Металлообрабатывающий цех откроют в Электрогорске в конце 2024 года

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства цеха металлообработки в городе Электрогорске городского округа Павловский Посад. Строительная готовность объекта превысила 40%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщиком выступает Электрогорский металлический завод, специализирующийся на производстве, сервисном обслуживании и капитальном ремонте оборудования для углеобогатительной и горнодобывающей индустрии. На предприятии также налажен серийный выпуск спецтехники для обслуживания самолетов в аэропортах России и стран ближнего зарубежья.

Общая площадь одноэтажного производственного здания составляет порядка 5,3 тыс. квадратных метров. В настоящее время ведутся работы по устройству вертикальных и горизонтальных ограждающих конструкций здания.

В цехе металлообработки планируют изготавливать комплектующие детали для сборочных производств, нестандартные детали по чертежам или образцам, детали со сложными фасонными поверхностями и точными размерами. А также сварные конструкции, детали и узлы из листового и сортового металлопроката. Производственная мощность цеха составит 50 тонн продукции в год.

Строительно-монтажные работы ведутся с конца лета 2023 года, завершение запланировано на четвертый квартал 2024 года. На территории завода еще два цеха в стадии строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.