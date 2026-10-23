Мещанский район возглавил рейтинг роста цен на элитные новостройки Москвы

В третьем квартале 2026 года элитные новостройки подорожали сильнее всего в Мещанском районе Москвы — на 7,3%. Таковы расчеты аналитиков агентства «Метриум», сообщает «РБК Недвижимость» .

В Мещанском районе средняя цена 1 кв. м элитного жилья достигла 2,43 млн руб. Аналитики «Метриума» сравнили темпы роста цен на элитные новостройки в районах Старой Москвы за три месяца.

В Хамовниках стоимость 1 кв. м выросла на 6,9%, до 3,34 млн руб. Третье место занял район Дорогомилово: здесь цены увеличились на 4,7%, до 1,87 млн руб. за 1 кв. м.

На четвертой позиции оказался Таганский район с ростом на 3,8%, до 1,97 млн руб. за 1 кв. м. Первую пятерку замкнули Раменки, где элитные новостройки подорожали на 3%, до 1,92 млн руб. за 1 кв. м.

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