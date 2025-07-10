Мемориал участникам ВОВ в Дрезне хотят отремонтировать до начала осени 2025 года

В год 80-летия Победы на территории Орехово-Зуевского округа проводится масштабный ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны и СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Один из таких объектов — мемориал в Дрезне, который был заложен в 1965 году. За 60 лет он изрядно износился, дефекты устранялись локально, сейчас же его ремонтируют капитально.

На данный момент уже демонтированы плиты с именами погибших воинов, их ждет реставрация и полировка. Далее — шлифовка и покраска стен, укрепление основного монумента, закрепление обновленных мемориальных досок. Все работы планируется завершить до начала осени.

«С начала года в округе уже отремонтированы памятники на территории кладбища в городе Ликино-Дулево, в деревнях Давыдово, Губино, Молоково, Кудыкино, а также установлен новый постамент в деревне Беливо», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Параллельно с Дрезной ведется ремонт памятников в деревне Федотово и поселке Авсюнино.

Также в Орехово-Зуеве на Привокзальной площади выполняются работы по переносу памятника орехово-зуевцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга, и установка нового памятника участникам специальной военной операции на Аллее Славы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.