Медсестра приобрела квартиру в Люберцах по «Соципотеке»

Медработник купила «однушку» в городском округе Люберцы благодаря программе «Социальная ипотека». Дом находится рядом с работой, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Елена Городничева работает медицинской сестрой кабинета врача-офтальмолога в ГБУЗ МО «Московский областной центр охраны материнства и детства». Ее стаж составляет 30 лет. Обладательница сертификата отметила, что она потомственный медработник.

«Моя мама была медсестрой, я пошла по ее стопам. Мне нравится помогать людям. Офтальмология сейчас очень актуальное направление. Конечно, на зрение влияет постоянное общение с гаджетами. По возможности врачи советуют его ограничивать», — сказала Городничева.

Однако именно гаджеты помогли Елене решить ее жилищные проблемы. Объявление о возможности получить на льготных условиях собственную квартиру в Подмосковье она увидела в рабочем чате.

«Нам с дочерью студенткой хватит „однушки“. Выбрали квартиру в новостройке. Сейчас в процессе ремонт. Хотим сделать в светлых тонах, ближе к минимализму. Очень жду переезда: от дома до работы две автобусные остановки», — рассказала Елена.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.