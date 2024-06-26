Медсестра купила жилье в Одинцове по соципотеке

Благодаря программе «Социальная ипотека» медсестра из Одинцовского округа приобрела жилье. Из съемной квартиры семья женщины переехала в «трешку». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общий стаж участковой медицинской сестры Веры Тикшаевой из ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» составляет 25 лет. Последние годы обладательница сертификата работает вместе с врачом-педиатром. Она отмечает, что маленькие пациенты требуют особого подхода.

«Мне очень нравится работать с детьми. Когда делаем прививки, внутримышечные уколы, стараемся расположить, отвлечь ребенка, чтобы он не переживал», — рассказывает она.

В семье Тишкаевых трое детей. В Одинцове они жили в квартире, предоставленной по социальному найму. Когда коллеги рассказали Вере о региональной жилищной программе, она решила подать документы.

«Квартира у нас большая — трехкомнатная. Ремонт делает супруг. Поменяли обои, покрасили потолки, завезли новую мебель. А вот район мы менять не стали. Остались там же, где живем уже почти 20 лет», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.