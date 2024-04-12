Медсестра купила жилье в новостройке Подмосковья по соципотеке

Благодаря «Социальной ипотеке» медсестра из Одинцовского городского округа приобрела квартиру в строящемся доме. Для обладательницы сертификата было важно, чтобы жилой комплекс учитывал интересы новоселов с собаками, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Кристина Карчагина работает в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница». Ее стаж составляет около 5 лет. Она признается, что стала первым медиком в семье.

«С детства мечтала лечить людей, хотя из моих родственников никто с этой профессией не связан. Я работала и в хирургии, и в реанимации, и в процедурном кабинете. Всегда приятно видеть, как мои манипуляции облегчают состояние пациентов», — сказала она.

Кристина уточняет, что ей нравится помогать как людям, так и животным. Вечерами с работы медсестру ждет ее любимец — шоколадный пудель. Вместе с ним она собирается переезжать из съемной квартиры в собственную.

«Без программы «Социальная ипотека» я сама не смогла и даже не решилась бы на приобретение своего жилья. Получилось взять евродвушку в очень хорошем месте — малоэтажная застройка, рядом будут садик, школа. А пока нам актуально то, что предусмотрены специальные оборудованные площадки для прогулок с собаками и есть целое поле поблизости», — рассказала Карчагина.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.