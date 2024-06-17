Медсестра купила жилье в новостройке Подмосковья по соципотеке

Благодаря «Социальной ипотеке» медсестра из Одинцовского городского округа приобрела жилье. Обладательница сертификата считает профессию врача своим призванием. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Диана Усенко работает в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница». Ее стаж приближается к 15 годам.

«Во-первых, всегда хотелось помогать людям. Вначале, может быть, даже привлекла эстетическая сторона — форма, белый халат выглядят очень красиво. Что особенно нравится — это общаться с людьми, поддерживать их. А также постоянное развитие, у нас встречается очень много интересных случаев», — говорит она.

В семье Усенко двое детей. Все вместе они жили в съемной «малогабаритке». Приобрести просторное жилье Диана смогла, приняв участие в программе «Социальная ипотека».

«Конечно, новая площадь позволяет вздохнуть свободно. У детей есть место, где играть, заниматься, к нам могут приехать в гости родственники. Самое главное, теперь после работы можно прийти к себе домой и отдыхать», — рассказывает она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые, молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.