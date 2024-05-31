Медсестра из Смоленска приобрела 2-комнатную квартиру в Королеве по соципотеке

Участие в программе «Социальная ипотека» позволило медсестре из Смоленска Елене Поверенковой приобрести собственную квартиру в Московской области. Дом в городском округе Королев расположен удобно и для мамы, и для дочки. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Общий стаж участковой медицинской сестры Поверенковой подходит к 8 годам. В ГБУЗ МО «Королевская городская больница» она работает с самыми маленькими пациентами — новорожденными.

«По своей специальности я общаюсь с родителями, рассказываю им, как ухаживать за младенцем. Смотрю, как малыш растет, это очень интересно. Самочувствие и состояние здоровья у всех крошек разные, кого-то беспокоят хронические недуги, кто-то подвержен сезонным заболеваниям. Стараемся снизить риски», — рассказывает она.

Когда Елена переехала жить в Подмосковье, средний медперсонал еще не мог претендовать на получение сертификатов по программе «Социальная ипотека». Вскоре программа расширила список участников. По словам медсестры, это для них с дочерью стало шансом на лучшую жизнь.

«У меня дочка ходит в 1 класс. Квартиру мы выбрали в доме рядом со школой и работой. Это «двушка» на вторичном рынке. Понадобился небольшой косметический ремонт — переклеили обои и постелили другой линолеум. У нас очень хорошая транспортная развязка. Хотя нам в целом все очень нравится, потому что это наше жилье. Мы видим только плюсы», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.