Медсестра из Подмосковья купила квартиру по «Соципотеке»

Благодаря программе «Социальная ипотека» медицинская сестра из городского округа Солнечногорск приобрела просторную квартиру для своей семьи. Переезд запланирован после ремонта, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Ольга Полина работает в ГБУЗ МО «Солнечногорская больница» больше 20 лет. По словам обладательницы сертификата, в профессию она влюбилась во время учебы.

«Поступала я наобум и так сложилось, что всю жизнь счастлива на своем месте. Настолько окрыляет быть полезной, осознавать, что в тебе нуждаются. Это просто удовольствие помочь кому-то, подсказать», — говорит она.

Семья Полиных с четырьмя детьми жила в служебной квартире. Ольга давно знала о региональной мере поддержки в жилищном вопросе. Когда коллеги рассказали ей, что подпрограмма стала доступна для среднего медицинского персонала, медсестра сразу подала документы.

«Все вместе мы ютились в «однушке». Квартира была не своя, теперь у нас собственная «трешка». Купили на вторичном рынке в новом доме. Сейчас делаем ремонт. Мне, как медику, очень нравятся светлые тона, просторные интерьеры, чтобы все было чисто, аккуратно, что называется «по полочкам». К весне надеемся отмечать новоселье», — говорит Ольга.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.