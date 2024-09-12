Медсестра из округа Пушкинский купила 2-комнатную квартиру по соципотеке

Программа «Социальная ипотека» помогла медицинской сестре обзавестись собственным жильем. Ее семья уже переехала в двухкомнатную квартиру в городском округе Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Венера Ярулина работает в ГБУЗ МО «Пушкинская клиническая больница им. проф. Розанова В. Н.». Ее стаж приближается к 10 годам. Обладательница сертификата отмечает, что к лечению надо подходить с душой.

«Поддержать пациентов, ободрить их, поделиться позитивом — это очень важно. Именно с таким настроем я иду на работу, провожу манипуляции», — говорит она.

Семья Ярулиных жила у свекра. По словам Венеры, всегда хотелось иметь свою квартиру. Узнав от коллег о региональной программе льготного приобретения жилья, она подала документы.

«У нас с мужем подрастает дочка. Возможно, будут еще дети. Поэтому мы с мужем искали квартиру не меньше двухкомнатной. Подобрали подходящий вариант на вторичном рынке и уже переехали», — рассказывает Венера.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 — учителям, 57 свидетельств — молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 — тренерам.

По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.