Медсестра из Королева приобрела жилье по «Соципотеке»

Участие в программе «Социальная ипотека» помогло медсестре из Королева переехать из съемной квартиры в собственную, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гулхумор Балтабаева работает в ГБУЗ МО «Королевская больница». Ее стаж более 10 лет. Супруги Балтабаевы с двумя детьми жили в съемной квартире.

«Теперь у нас своя «трешка». Квартира просторная, очень хорошая. Мы взяли на вторичном рынке сразу с ремонтом. Мне особенно удобно, что дом находится близко к работе», — рассказывает она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.